الكشف عن ملابسات جريمة قتل طفل تعود لعام 2016

2021/10/12 | 12:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة خطف و قتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وجد مقتول خنقا.

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