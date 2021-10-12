زعيم تحالف الفتح: لا نقبل بنتائج الانتخابات “المفبركة” مهما كان الثمن

2021/10/12 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض زعيم تحالف الفتح هادي العامري نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية ووصفها بالمفبركة.

وقال العامري في بيان مقتضب انه لا يقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسيدافع عن أصوات المرشحين والناخبين بكل قوة.

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