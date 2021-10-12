تعرض منزل رئيس اللجنة العلمية لكوفيد 19 الى إطلاق نار

2021/10/12 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض منزل رئيس اللجنة العلمية لكوفيد 19 في ميسان الدكتور حيدر سعدون، الى إطلاق نار في مدينة العمارة مركز المحافظة.

وقال مصدر طبي ان مجهولا يستقل دراجة نارية قام بفتح النار على منزل الدكتور سعدون ولاذ بالفرار، مشيراً الى ان الكوادر الطبية في مستشفى الشهيد الصدر ستنظم وقفة احتجاجية على خلفية الحادث، لمطالبة الجهات الامنية بالكشف عن الجناة وتوفير الحماية للكوادر الطبية.

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