2021/10/12 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – إيفان ناصر

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تحالفاته السياسية لمرحلة ما بعد الانتخابات.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحزب سيبدأ المشاورات السياسية مع الفائزين بالانتخابات وسيتم تشكيل وفد تفاوضي للذهاب الى بغداد ،وكذلك التفاوض مع القوى الكردية أيضاً"، لافتاً الى أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيكون سهلاً بعد التفاهمات".

وأضاف أن"علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني جيدة، ولاتوجد أي خطوط على الكتل".

وبين أن "الحزب سيتحالف مع الأطراف على أساس واضح ولديه تفاهمات قبل إجراءات الانتخابات، والأقرب هو الذي يتم الاتفاق معه على البرنامج، ولكن حتى الآن لم يبدأ أي شيء رسمي"، مؤكداً أن "منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد ،وبدأ اختيار المرشحين لهذا المنصب".

وأعرب زيباري عن "شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولمفوضية الانتخابات لإعلان النتائج خلال 24 ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يشكل وفداً تفاوضياً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يشكل وفداً تفاوضياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).