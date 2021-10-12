المصادقة على اليات اقراض المشاريع الكبيرة باكثر من 20 مليار دينار

2021/10/12 | 12:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق:بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، المصادقة على آليات إقراض المشروعات الكبيرة، لأكثر من 20 مليار دينار.

وقالت الأمانة في بيان إنه “تمت المصادقة من قبل اللجنة العليا المعنية على إقراض المشروعات الكبيرة التي يكون مبلغ قرضها عشرين مليار دينار صعوداً بحسب مبادرة البنك المركزي”.

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