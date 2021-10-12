الكويت تسمح للنساء الالتحاق بالجيش

2021/10/12 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الكويت الثلاثاء للنساء الكويتيات الالتحاق بالجيش في البلاد، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية، بحسب ما أعلن الجيش.وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه على تويتر إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح “أصدر اليوم … Readmore

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