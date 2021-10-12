بومبيو يذكّر بنقل سفارة أمريكا للقدس: قيل لنا ستشتعل حرب وذلك لم يحصل

2021/10/12 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق تحت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تغريدة ذكّر فيها بنقل إدارته للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

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