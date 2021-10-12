2021/10/12 | 12:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CT5yIwRs28A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البدراني: التيار الصدري يتعامل بمبدأ "اشوفك الموت ترضى بالصخونة" .. لن يجازف برئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البدراني: التيار الصدري يتعامل بمبدأ "اشوفك الموت ترضى بالصخونة" .. لن يجازف برئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).