قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!

2021/10/12 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:قاسم العجرش

منذ تشرين 2019، وهم في حيرة من أمرهم،

وقبلها في انتخابات 2018، كانت هنالك

دلائل أن المرجعية غير راضية عن الطبقة

السياسية المتصدية، حتى إن منبرها في

كربلاء، لم يشجع الناس آنذاك على

ال

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