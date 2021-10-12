بالصور:الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤم المصلين بالصحن الحسيني للمرة الاولى بعد تفشي كورونا

2021/10/12 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الصحن الشريف اليوم الثلاثاء اقامة

صلاة الجماعة لصلاة الظهرين بعد انقطاع

دام لاكثر من سنة بسبب جائحة كورونا

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان صلاة

الجماعة اقيمت اليوم بامامة ممثل

المرجع السيستاني ال

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