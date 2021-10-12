المفوضیة تكشف عدد النساء الفائزات في الانتخابات العراقیة

2021/10/12 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، ان 83 امرأة استطعن الحصول علی المقاعد المخصصة لهن ككوتا نسائیة، موضحة ان الارقام قابلة للتغيير.

وذكر عضو اعلام المفوضیة عماد جمیل في تصريح لـ NRT عربية، (12 تشرين الاول 2021)، ان "83 امراة استطعن الحصول علی المقاعد المخصصة لهن ككوتا نسائیة"، مؤكدا ان "هناك اضافات ستحصل علی هذا الرقم لان هناك نساء استطعن الفوز بدون كوتا".

واضاف جليل، ان "الارقام قابلة للتغییر، ولایمكن تبیان الارقام بشكل دقیق في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "المفوضیة منشغلة حالیا بالنظر في الطعون والشكاوی المقدمة، وبعد انتهاء هذه العملیة سنعلن عن النتائج الكلیة".

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