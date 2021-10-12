2021/10/12 | 12:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الثلاثاء، نشر مشروع التوثيق الرقمي لمدن التراث العالمي على موقع اليونسكو.وأعلن مدير عام دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري قاسم طاهر السوداني والمشرف على فريق العمل وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروع رقمنة التراث العالمي بالعراق على موقع اليونسكو المركز الخبري الوطني.

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