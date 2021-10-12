بعدم عام من إيقافها.. مرقد ابي الفضل العباس يحتضن صلاة الجماعة

2021/10/12 | 12:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَا تُزَالُ مُتَوَقِّفَةٌ إلَى إِشْعارٍ آخَرَ.

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