2021/10/12 | 12:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب مشاكل بين عائلتين..القبض على قاتل خنق طفلا وأغرقه في مياه آسنة بالبصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على قاتل خنق طفلا وأغرقه في مياه آسنة بمحافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من كشف جريمة خطف وقتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والذي وجد مقتول خنقا وتم اغراقه في نهر من المياة الاسنة في حي المهلب في البصرة القديمة عام ٢٠١٦".

وأضافت أنه "من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وعمليات البحث والتحري عن هذه الحادثة، تم التوصل الى مكان تواجد الجاني الحقيقي والقبض عليه والذي اعترف بقتل المجني عليه (الطفل) بهذه الطريقة بسبب مشاكل بين العائلتين، حيث تمت تصديق اقوال المتهم بالاعتراف قضائيا وتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته".

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