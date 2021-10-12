المغنية أديل تظهر بأول بث مباشر على إنستغرام وسط جنون مستخدمي الإنترنت

2021/10/12 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المغنية أديل في أول بث مباشر لها على إنستغرام، واستعرضت جزءًا من أغنيتها الجديدة "Easy On Me" خلال البث، كما أجابت على أسئلة متابعيها ومازحتهم.

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