الكويت تسمح رسميا للنساء الالتحاق بالجيش وتحدد الاختصاصات

2021/10/12 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الكويت، الثلاثاء، للنساء الكويتيات الالتحاق بالجيش، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية.

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