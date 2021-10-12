2021/10/12 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، اليوم إن موسكو ترفض الاتهامات الأمريكية “الوقحة” بأن روسيا تستخدم إمدادات الغاز كأداة للضغط.وأضاف ريابكوف، في تعليقه على تصريحات لممثلي الإدارة الأمريكية بأن موسكو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو ترفض التهم الأمريكية باستخدام الغاز كوسيلة ضغط المركز الخبري الوطني.

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