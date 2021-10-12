جيمي سانتياغو باكا: مهاجرون في ارضنا - عادل صالح الزبيدي

2021/10/12 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صالح_الزبيدي ترجمة: عادل صالح الزبيدي ولد الشاعر الأميركي جيمي سنتياغو باكا عام 1952 في مدينة سانتا- فَيْ بولاية نيومكسيكو من أصول هندية مكسيكية.



قامت جدته بتربيته ثم أرسلته إلى دار للأيتام .



عندما بلغ الثالثة عشرة من العمر هرب من دار الأيتام وعاش حياة تشرد كان يمكن أن تصنع منه مجرما محترفا، إلا إن حياته اتخذت مسارا آخر عندما حكم عليه بالسجن خمس سنوات تحت حراسة مشددة فاستطاع خلال فترة سجنه اكتشاف موهبت ......





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