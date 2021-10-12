الداخلية تعلن إعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات

2021/10/12 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة انه “تقرر إعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في بغداد والمحافظات اعتباراً من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 تشرين الاول الحالي”.

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