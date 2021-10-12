الأردن: سنقف مع العراق لحماية مصالحه وسيادته

2021/10/12 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره العراقي فؤاد حسين، بنجاح العملية الانتخابية التي جرت الأسبوع الحالي.وقال الصفدي عبر تويتر: “هنأت وزير خارجية العراق الشقيق معالي الأخ […]

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