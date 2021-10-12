تقرير: 98 مليار دولار استثمارات قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم بالنصف الأول

2021/10/12 | 13:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حققت صفقات الاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية الخاصة ورؤوس الأموال المُخاطرة في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم ارتفاعاً غير مسبوق في العام 2021، وذلك وفقًا لتقرير «Pulse of Fintech» من كي بي إم جي وهو تقرير يصدر مرتين سنويًا ويتناول …

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