1 مليار دينار قيمة التداولات الاسبوعية في سوق العراق

2021/10/12 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الثلاثاء، تداوله 1 مليار سهم بقيمة 1 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

ولم ينظم جلسة الاحد المصادف 3/10/2021 لتزامنها مع عطلة رسمية.

تداولت خلال الاسبوع 40 شركة وجرى تنفيذ 839 صفقة.

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