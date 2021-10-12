حزب بارزاني: بدأنا باختيار مرشحين لرئاسة الجمهورية.. وسنتفاوض مع الفائزين

2021/10/12 | 13:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن اختيار المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية قد بدأ بالفعل كرديًا، مشيرًا إلى أنه سيشكل وفد التفاوض للذهاب إلى بغداد للمشاورات مع الفائزين.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الحزب سيبدأ المشاورات السياسية مع الفائزين بالانتخابات وسيتم تشكيل الوفد التفاوضي للذهاب إلى بغداد، وكذلك التفاوض مع القوى الكردية أيضًا"، لافتًا إلى أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيكون سهلاً بعد التفاهمات".

وأضاف أن "علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني جيدة، ولا توجد أي خطوط على الكتل".

وبيّن أن "الحزب سيتحالف مع الأطراف على أساس واضح ولديه تفاهمات قبل إجراءات الانتخابات، والأقرب هو الذي يتم الاتفاق معه على البرنامج، ولكن حتى الآن لم يبدأ أي شيء رسمي"، مؤكدًا أن "منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد، وبدأ اختيار المرشحين لهذا المنصب".

وأعرب زيباري عن "شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولمفوضية الانتخابات لإعلان النتائج خلال 24 ساعة".

وأكملت مفوضية الانتخابات العراقية أمس الاثنين إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جميع محافظات البلاد، التي أظهرت تقدم كتلة التيار الصدري.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، النتائج الرسمية الأولية في مناطق إقليم كردستان العراق.

في غضون ذلك، طعنت ما تسمى مجموعة "الإطار التنسيقي" -التي تضم قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، وتطلق على نفسها فصائل المقاومة- بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.

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