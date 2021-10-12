الاردن يهنأ العراق على نجاح الانتخابات مؤكداً وقوف الاردن بكل امكاناته الى جانب العراق حكومة وشعباً

2021/10/12 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره العراقي فؤاد حسين، بنجاح العملية الانتخابية التي جرت الأسبوع الحالي.وقال الصفدي عبر تويتر: “هنأت وزير خارجية العراق الشقيق فؤاد حسين بنجاح العملية الانتخابية إنجازا وازنا جديدا على طريق … Readmore

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