هزة أرضية تضرب عدداً من المحافظات في مصر

2021/10/12 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

وقوع هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد اعلن إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

المصدر: العربية

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