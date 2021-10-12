2021/10/12 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توفي اليوم الثلاثاء، صبري عبد الله الخطيب، مبتكر ماركة حلوى “دهين أبو علي” المشهورة في محافظة النجف.ونعى مواطنون في النجف، صبري عبد الله الخطيب الذي وصفوه بـ”مؤسس دهين أبو علي”.والدهين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة إمبراطور “الدهين” أشهر بائع حلوى في النجف المركز الخبري الوطني.

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