2021/10/12 | 13:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول المبلغة عن مخالفات "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، إن "انستغرام" يمكن أن يقود الشباب إلى الدخول في دوامة سلبية ليسوا مجهزين للخروج منها.يقول الخبراء إن السبب في ذلك هو أن دماغ المراهق لا يزال في طور النمو وأن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له عواقب طويلة المدى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مثل القمار".. كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على دماغ المراهق؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مثل القمار".. كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على دماغ المراهق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).