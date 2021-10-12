فرنسا.. مقتل 3 مهاجرين بينهم جزائريان

2021/10/12 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، إن 3 مهاجرين لقوا حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن دهسهم قطار "وهم ممدين على القضبان".

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