بالأرقام..”نون النسوة” في برلمان العراقي

2021/10/12 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إحصائية حكومية عن عدد النساء الفائزات في الانتخابات التشريعية.وهَنّأت دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، “المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة 2021، […]

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