خطف الطفل وقتله خنقا.. الأمن العراقي يكشف

2021/10/12 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية،

الثلاثاء، القبض على قاتل طفل في محافظة

البصرة جنوب البلاد، ارتكب جريمته قبل

سنوات.

وذكرت الخلية في منشور على تويتر أن

"وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحاد

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