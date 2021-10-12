الحزب الاسلامي ينضم إلى الفتح: نرفض نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحزب الإسلامي العراقي ان النتائج

التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير

صحيحة، مشدداً على أن مرشحيه لم يخسروا

بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين اطراف

مختلفة في الداخل والخارج لا تريد

لمشروعه الوطني وا

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