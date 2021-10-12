العتبة العسكرية :وفرنا خطوط نقل مجانية لزوار العتبة وفرشنا اكثر 3000 الأف سجادة من النوع الفاخر

2021/10/12 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العسكرية المقدسة في

سامراء عن المباشرة بخطة النقل المجاني

لزائري العتبة المقدسة في ذكرى شهادة

الامام الحسن العسكري (عليه السلام)

بالتعاون مع العتبات المقدسة كما اعلنت

عن فرش اكثر من 3000

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