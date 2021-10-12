2021/10/12 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 ساعات

رئيسة راصدي بعثة الاتحاد الأوروبي: الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها بشكل جيد

منذ 4 ساعات

العراق يدعو تركيا إلى تخفيف قيود السفر وتسهيل منح سمات الدخول

منذ 4 ساعات

فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات

منذ 14 ساعة

الاطار التنسيقي للقوى الشيعية يطعن بنتائج الانتخابات

منذ 16 ساعة

الكاظمي: نتمنى أن يكون البرلمان المقبل مجلس عمل وبناء ودعم للدولة

منذ 17 ساعة

الصدر: لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم

منذ 19 ساعة

نتائج انتخابات محافظة ذي قار

منذ 19 ساعة

نتائج الانتخابات في محافظة نينوى

منذ 19 ساعة

نتائج انتخابات محافظة البصرة

منذ 19 ساعة

نتائج انتخابات محافظة السليمانية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: فوز (97) امرأة بالانتخابات بزيادة 14 مقعداً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: فوز (97) امرأة بالانتخابات بزيادة 14 مقعداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).