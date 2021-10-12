مفوضية بابل تصدر بيانا بعد انباء عن استبعاد حنان الفتلاوي

2021/10/12 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، توضيحا بشأن ما يتم تداوله حول استبعاد عدد من المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية.

وقالت مفوضية الانتخابات فرع بابل في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 تشرين الاول 2021)، إن "كل ماينشر على صفحات التواصل الاجتماعي او المواقع الخبرية والبيجات باستبعاد مرشح وصعود الاخر ونزول الثاني كلها انباء عارية عن الصحة تماما، واخر هذه الانباء اعتقال ادارة المكتب بواسطة قوة من بغداد".

واضاف البيان، أن "كل الاخبار مفبركة ولا اساس لها من الصحة ومحاولة للتشويش على نجاح الانتخابات"، لافتا الى انه "لايوجد استبدال مرشح باخر وفق النتائج التي اعلنت بالمؤتمر المنعقد يوم امس".

واوضح، أن "جميع النتائج المعلنة اولية، وليست نهائية لحين حسم الطعون من قبل الهيئة القضائية العليا للانتخابات".

وأشار البيان، إلى أن "جميع الاحزاب والمرشحين لهم الحق في تقديم الطعون خلال 3 ايام من اليوم التالي لاعلان النتائج بعد تقديم الادلة والاثباتات الداعمة لطعنه ومن خلال مكتب المحافظة الانتخابي، وينتهي استلام الطعون نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 14 تشرين الأول 2021".

وشدد، على "ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم تصديق الشائعات وتحتفظ المفوضية بحقها القانوني في تحريك الدعاوى الجزائية بكل من يشوه سمعة الكوادر والمؤسسة على حد سواء".

وافادت في وقت سابق، مصادر صحفية، باستبعاد حنان الفتلاوي من السباق الانتخابي وترشيح مريم الزغيبي عن الكتلة الصدرية بدلا عنها.

واضافت المصادر، ان "الزغيبي حصلت على (4820) صوتا وبالمقابل حصلت حنان الفتلاوي عن دولة القانون على (4408) صوتا"، لافتة الى انه "تم ذلك بعد تقديم الأشرطة الرسمية المصورة وتم تقديم الطعون إلى المفوضية".

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