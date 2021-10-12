النزاهة تضبط معاملات شراء أدوية في صلاح الدين لوجود مغالاة بأسعارها

2021/10/12 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط معاملات شراء أدوية في صلاح الدين لوجود مغالاة بأسعارها، فيما أشارت الى ضبط أربعة متهمين و26 معاملة مصدَّقة .

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحرّي والتدقيق بشأن وجود مُغالاةٍ في أسعار مُشتريات الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لشهر تموز من العام الجاري، تمكَّن من كشف حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) مليون دينار خلال الشهر المذكور".

وأضافت انَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة صلاح الدين"، مشيرة الى أنه "تم ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ من مُعاملات الشراء البالغ عددها (26) مُعاملةً".

ولفتت الهيأة وفقاً للبيان الى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".

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