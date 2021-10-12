تسعة قتلى في عاصفة مدارية اغرقت قرى الفيليبين

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

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لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم واعتبر 11 آخرون في عداد المفقودين في أعقاب تساقط أمطار غزيرة في أنحاء الفيليبين أغرقت قرى وتسببت في انزلاقات للتربة.

وغمرت مياه الأمطار التي رافقت العاصفة المدارية العنيفة مساحات واسعة من جزيرة لوسون، وقال مسؤول محلي ان 11 بلدية غرقت بالفيضانات كذلك غمرت المياه طرقا سريعة وجسورا.



واضاف المسؤول إن سبعة إلى ثمانية قرى لا تزال غارقة بالفيضانات بسبب انسداد مصارف المياه أو عدم وجودها.

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