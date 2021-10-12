انتشال جثث 15 مهاجراً بعد تحطم قاربين قبالة السواحل الليبية

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضى خمسة عشر مهاجرا غرقا بعد تحطم قاربين قبالة سواحل ليبيا، على وفق ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأشارت المفوضية في تغريدة على تويتر انتشال الجثث مع وصول زورقين إلى قاعدة طرابلس البحرية..



مشيرة في الوقت نفسه إلى إنقاذ مئة وسبعة وسبعين مهاجراً آخرين من دون أن توضح جنسيات المهاجرين.

ونشرت المفوضية صوراً تظهر العشرات من المهاجرين وهم في حالة إعياء شديد وتقدم لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب على رصيف القاعدة البحرية.

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