حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من قائمة الفائزين بالانتخابات

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادنفت الناطق باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، حقيقة استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي.

وقالت الغلاي في تصريح مقتضب تابعته (بغداد اليوم) إن "خبر استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي غير صحيح"، لافتة الى انه "لم يصدر اي شيء عن المفوضية بهذا الخصوص".

وكانت مواقع اخبارية تحدثت في وقت سابق عن استبعاد نتائج المرشحة الفائزة حنان الفتلاوي لخطأ في احتساب الاصوات.

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