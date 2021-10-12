تضمنت مغالاة وهدراً بالمال.. ضبط معاملات شراء أدوية بدائرة صحة صلاح الدين

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها، أربعة متهمين و(26) معاملة مصدَّقة بشراء أدوية في دائرة صحة صلاح الدين، تسببت بهدر 700 مليون دينار.

وقال بيان للنزاهة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عمليات التحري والضبط التي نفَّذتها هيئة النزاهة الاتحادية أدت إلى الكشف عن وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين، أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام ناهز (700,000,000) مليون دينارٍ خلال شهرٍ واحدٍ فقط".

وأضاف البيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحرّي والتدقيق بشأن وجود مُغالاةٍ في أسعار مُشتريات الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لشهر تموز من العام الجاري، تمكَّن من كشف حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) مليون دينار خلال الشهر المذكور".

وتابع، إنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ من مُعاملات الشراء البالغ عددها (26) مُعاملةً".

وبيَّـن، ان "قاضي مـحـكـمـة تحـقـيق صلاح الديـن الـمُـخـتـصَّــة بـقـضـايـا الـنـزاهـة، قرر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).".

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