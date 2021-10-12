حاكم الزاملي يفند تصريحاً نسب إليه: غايته التسقيط

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

فند القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي ، اليوم الثلاثاء، تصريحاً نسب إليه، فيما اكد ان الغاية منه التسقيط.

وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ظهرت في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لحاكم الزاملي ، وهذه التصريحات ملفقة ليست لها غاية سوى التسقيط والتأثير على فرحة ابناء الشعب العراقي عامة والتيار الصدري خاصة بفوزهم الساحق".

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