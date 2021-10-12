الديمقراطي الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة بالسليمانية

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، عن رفضه لنتائج الانتخابات في الدائرة الرابعة بالمحافظة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفرع الـ11 للحزب الديمقراطي الكردستاني يعبر عن رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية في الدائرة الرابعة في محافظة السليمانية”، مشيرا الى ان “مرشحة الحزب في الدائرة الرابعة بالسليمانية (ناسكه عبدالله) …

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