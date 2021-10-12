الكشف عن جريمة خطف وقتل غامضة لطفل والقبض على الجاني

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من كشف جريمة خطف و قتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والذي وجد مقتول خنقا وتم اغراقه في نهر من المياة الاسنة في حي المهلب في البصرة القديمة عام ٢٠١٦.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال تفعيل …

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