وزير التعليم : المؤسسات الجامعية حققت مستويات إيجابية من التعاطي مع المتغيرات ونجحت في التكيف مع التحديات

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ان المؤسسات الجامعية حققت مستويات إيجابية من التعاطي مع المتغيرات ونجحت في التكيف مع التحديات . وقال خلال المتابعة لانطلاق السنة الدراسية 2022/2021 في جامعات البصرة وبغداد وبابل وديالى والكوفة وكركوك والتكنولوجية أن المؤسسات الجامعية حققت مستويات إيجابية من التعاطي مع المتغيرات ونجحت في التكيف مع التحديات والظروف من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية وتلبية متطلبات الأداء الأكاديمي. وفي هذا السياق أعرب رؤساء الجامعات عن حرصهم واهتمامهم الكبير في التعامل مع العام الدراسي الجديد الذي سيلبي مقتضيات الواقع العلمي مشيرين في الوقت نفسه الى التزام المؤسسات الجامعية بالسياقات والتوصيات الصحية المعتمدة وآليات الدوام التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية./انتهى9

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