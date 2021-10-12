النزاهة تضبط معاملات شراء أدوية في دائرة صحة صلاح الدين بقيمة 700 مليون دينار

2021/10/12 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قادت عمليات التحري والضبط التي نفَّذتها هيئة النزاهة الاتحادية إلى الكشف عن وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين، أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام ناهز 700 مليون دينارٍ خلال شهرٍ واحدٍ فقط.واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحرّي والتدقيق بشأن وجود مُغالاةٍ في أسعار مُشتريات الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لشهر تموز من العام الجاري، تمكَّن من كشف حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) دينار خلال شهر واحد .وأضافت الدائرة إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ من مُعاملات الشراء البالغ عددها (26) مُعاملةً./انتهى9

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