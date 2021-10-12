كربلاء.. مرشحون مستقلون يطعنون بالنتائج الاولية للانتخابات

2021/10/12 | 14:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب كربلاء الانتخابي يستقبل كل الطعون المقدمة من المرشحين.

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