زلزال يضرب جزيرة يونانية والقاهرة تشعر بتردداته

2021/10/12 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، قبالة جزيرة كريت في جنوب اليونان، بحسب مرصد أثينا للنشاط الزلزالي، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وفقا لتقارير إعلامية أولية.

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