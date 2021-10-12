"شعرت أن يدي ملطخة بالدماء".. موظفة سابقة بفيسبوك تكشف لـCNN ما وجدته أثناء تعقب الحسابات المزيفة

2021/10/12 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توظيف صوفي زهانغ من قبل فيسبوك لتعقب الحسابات المزيفة، لكن ما اكتشفته في نهاية المطاف، حسبما تقول، كان أكثر إثارة للقلق.

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