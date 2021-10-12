2021/10/12 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية العمل على تطعيم الفئات العمرية دون الـ15 عاماً، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقال عضو الفريق الطبي في الوزارة، علي ابو الطحين، لوكالة “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يمكن للأطفال تلقي لقاح كورونا الآن؟ الصحة تجيب المركز الخبري الوطني.

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