2021/10/12 | 14:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط مغالاة أفضت بهدر نحو 700 مليون دينار في دائرة صحة محافظة صلاح الدين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الأول 2021)، إنه "قادت عمليات التحري والضبط التي نفذتها هيئة النزاهة الاتحادية، إلى الكشف عن وجود مُغالاة في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحة مُحافظة صلاح الدين، أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام ناهز 700 مليون دينار خلال شهر واحد فقط".

وأضافت، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحري والتدقيق بشأن وجود مغالاة في أسعار مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية لشهر تموز من العام الجاري، تمكن من كشف حالات مغالاة في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) مليون دينار خلال الشهر المذكور".

وتابعت الدائرة، أن "العملية أسفرت عن ضبط أربعة متهمين في لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط نسخ مصدقة من معاملات الشراء البالغ عددها (26) معاملة".

وبيَّـنت، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي مـحـكـمـة تحـقـيق صلاح الديـن الـمخـتـصة بـقـضـايـا الـنـزاهـة، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط تلاعباً بـ 700 مليون دينار في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط تلاعباً بـ 700 مليون دينار في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).