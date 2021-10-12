العراق: سائق تاكسي ينهي حياة احد الركاب لهذا السبب!

2021/10/12 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى سائق تاكسي، الاثنين، حياة أحد الركاب إثر خلاف على أجرة التوصيل في محافظة اربيل .

وذكرت شرطة أربيل في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 تشرين الأول 2021)، ان "سائق تاكسي في منطقة (بني سلاوة) التابعة لقضاء (دةشتي هولير) اطلق النار على راكب واراده قتيلا بسبب اجرة التوصيل".

وأضاف البيان، أن "المجني عليه يدعى (برزان نصر الله أحمد) تعرض إلى إطلاق نار من قبل سائق سيارة أجرة إثر مشادة كلامية حدثت بينهما على مبلغ رسوم النقل".

واوضح، ان "القاتل لاذ بالفرار الى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا في الحادث واستنفرت مفارزها للبحث عن الجاني".

N.A

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